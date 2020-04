innenriks

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling måndag. Påtalemakta meiner at det er fare for gjentaking.

Hendinga skjedde fredag kveld. Politiet rykte ut til ein bustad på Dale utanfor Sandnes i Rogaland etter melding om at det var fyrt av skot i lufta med våpen.

– Då politiet kom til staden, losna ein mann i 50-åra fleire skot mot politiet, opplyser Agder politidistrikt.

Politiet losna skot mot mannen, som vart treft. Han er utanfor livsfare og blir skriven ut frå sjukehus måndag.

(©NPK)