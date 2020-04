Koronatiltak: Nye smittetal viser dilemmaa til regjeringa

innenriks

Utrekningar frå helsestyresmaktene viser at kvar koronasmitta person i Noreg no i snitt overfører smitten til under éin ny person, melde Filter Nyheter måndag.

Det kjem fram i ein av rapportane som no blir overleverte til regjeringa, ifølgje nettavisa, som har fått opplysningane stadfesta frå fleire kjelder med innsyn i talmaterialet.

Dersom tala blir stadfesta, tyder det at koronautbrotet i Noreg ikkje lenger veks, og at talet på sjukehusinnleggingar vil gå ned dersom dagens tiltak blir vidareførte.

Men vurderinga er krevjande for regjeringa: Om dei vedtek å lempe på tiltaka, vil det vere ein risiko for at smittespreiinga blussar opp att.

Hemmelege ekspertråd

12. mars innførte regjeringa dei mest dramatiske tiltaka nokosinne i fredstid: Skular og barnehagar vart stengde, frisørar, treningssenter og symjehallar måtte stengje dørene og fritidsreiser vart rådde imot. Tiltaka vart 24. mars forlengde til 13. april.

Regjeringa har valt å halde hemmeleg dei tre rapportane som skal bidra til avgjerdsgrunnlaget. Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd om smittespreiing, eit eige utval leverer måndag rapporten sin om økonomiske følgje av tiltaka og eit skuleutval gav innspela sine sist fredag.

Samtidig har Helsedirektoratet gitt overordna råd om kva som bør skje med dei mange ulike tiltaka.

«Samla grunnlag»

Aps stortingsrepresentant Trond Giske etterlyser i eit skriftleg spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) ei grunngiving for kvifor råda blir haldne hemmelege inntil regjeringa har teke avgjerda si.

Giske viser til at utgreiingar og vurderingar frå eksterne organ normalt er offentlege. Det var Dagbladet som første omtala saka.

Helseminister Bent Høie (H) har grunngitt hemmeleghaldet med at regjeringa ønskjer å ta avgjerda si på eit «samla grunnlag». Alt blir offentleg til same tid, etter at regjeringa har bestemt seg, er bodskapen frå statsråden.

Skular og bedrifter

Eit stort spørsmål er kva tid skular og barnehagar skal opne att. Skulebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), slo søndag overfor Aftenposten fast at det er uaktuelt å opne skular og barnehagar i hovudstaden rett etter påske, av praktiske omsyn.

Også Trondheim kommune vil halde fram med å halde barnehagar og skular heilt eller delvis stengde òg etter påske. Og Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er tydelege på at dei ikkje ønskjer at barnehagar og skular skal opnast rett etter høgtida.

Men regjeringa blir hardt pressa frå andre kantar. Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ber om at barnehagar og barneskular opnar att, slik at folk i industrien kan kome seg på jobb.

– Opning av skular og barnehagar, i tillegg til meir fleksibel handtering av reisereglar og karantene, er viktigast for å få hjula i gang, skriv NHO i eit notat.

Vil vare lenge

Ei trinnvis skuleopning, som i Finland, kan vere ei moglegheit. Det kan skje i form av differensiering eller ulike ordningar for ulike delar av landet, sa statsminister Erna Solberg (H) i eit intervju med VG fredag.

Forbod mot å overnatte på hytta er eit anna mykje omtala grep regjeringa har teke.

Solberg åtvarar mot å tru på full reversering av koronatiltaka etter påske.

– Eg trur vi må vere innstilte på at vi vil ha ganske mange avgrensingar ei god stund framover utover i vår, men det er ikkje sikkert vi skal ha dei same avgrensingane, seier ho.

(©NPK)