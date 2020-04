Giske krev opne kriserapportar

innenriks

Innhaldet i rapportane er hemmeleghaldne fram til regjeringa kjem med vurderinga si seinare i veka, sannsynlegvis onsdag.

Ein rapport gjeld eventuell opning av skulane og barnehagane, den andre dreier seg om smitteverntiltak, medan den tredje handlar om økonomiske ringverknader av tiltaka.

Trond Giske stiller måndag skriftleg spørsmål i Stortinget til kulturminister Abid Raja (V) om hemmeleghaldet.

«Hva er begrunnelsen for dette, og hva vil statsråden gjøre for å gi pressen og offentligheten innsyn i disse viktige offentlige dokumentene?», skriv Giske i spørsmålet.

Giske peikar på at normal praksis er at utgreiingar og vurderingar frå eksterne organ er offentlege, òg når dei skal fungere som underlagsdokument for avgjerder i regjering og departement.

Overfor Dagbladet dreg Ap-toppen parallellar til tida etter terroren 22. juli 2011.

– At det er offentleg, gir moglegheit for innspel og debatt og å få inn moment som er viktige. Etter 22. juli var mottoet vårt meir demokrati og meir openheit. Det hadde vore klokt av regjeringa å følgje dette mottoet òg i denne krisa, seier Giske.

