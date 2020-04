FHI: Trur det er drygt 14.000 koronasmitta i Noreg

innenriks

5.755 personar i Noreg har fått påvist koronaviruset.

Sidan ikkje alle er testa, er det truleg eit større mørketal. Folkehelseinstituttet (FHI) har no gjort analysar der det samla talet på smitta, inkludert både dei som er smitta og dei som har vore smitta, no er berekna til 14.146.

– Det er vesentlege lågare enn det som er berekna tidlegare, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tala.

Ho peika òg på at framskrivingstala – viss smittetalet på 0,71 held fram – viser at talet på sjukehusinnleggingar dei næraste tre vekene òg vil liggje langt lågare enn først berekna.

Ho peika på at 16. mars, då alle tiltaka som vart innførte 12. mars var på plass, låg smittetalet – altså kor mange personar ein person som er smitta vil smitte – låg på 2,5. Seinast sist fredag var smittetalet på 1,15.

– Viss smittetalet held fram med å liggje lågt og modellane våre for å berekne framskrivinga er riktige – så er det mest sannsynleg at vi får eit raskt fall og at det held seg nede, sa Stoltenberg.