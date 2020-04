FHI: Flokkimmunitet har aldri vore eit mål

innenriks

Flokkimmunitet kan oppstå som ein konsekvens av det ein gjer, anten raskt eller langsamt, men det er ikkje eit mål i seg sjølv, seier Stoltenberg på ein pressekonferanse måndag.

– Det har aldri vore eit mål å oppnå flokkimmunitet. Viss ein skulle hatt det som mål, så ville ein jo ha sleppt epidemien laus med dei forferdelege konsekvensane det ville hatt, seier ho.

Vidare seier Stoltenberg at ho ikkje har oppfatta at nokre land har hatt flokkimmunitet som mål.

– Vi har i alle fall aldri hatt det i Noreg, heldigvis, og kjem ikkje til å ha det.

FHI seier det er mykje som er uvisst om immunitet. Dei er ganske trygge på at smitte med koronaviruset gir ei viss form for immunitet, men at det er for tidleg å vite til dømes kor lenge ho varer, og om den varierer mykje mellom enkeltpersonar.

