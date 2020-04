Drammen stasjon skal forsynast med straum frå eigne solcellepanel

innenriks

– Vi er ein storforbrukar av straum og her får vi ein heilt utsleppsfri produksjon, seier miljøleiar Håvard Kjerkol i Bane Nor.

Stasjonen blir den første i Noreg som blir drifta på solcellepanel. Panela har ei forventa levetid på 25 år, og blir forventa å ha produsert så mykje energi at dei har betalt for sin eigen innkjøpskostnad innan 15–17 år, opplyser Bane Nor i ei pressemelding.

– Noko av straumen vil òg kunne brukast på Gulskogen stasjon eller følgje det nye straumnettet vi byggjer herifrå og nedover Vestfold. Der kan vi levere utsleppsfri energi til ei rekkje av dei tekniske husa ved jernbanen, seier assisterande prosjekteringsleiar Glenn Thomas Johansen i Bane Nor.

Statsføretaket vurderer no å inkludere solcellepanel i alle nye anlegg.

(©NPK)