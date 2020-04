Den norske straumprisen var aldri over 10 øre per kWh førre veke

innenriks

På det absolutt høgaste var den norske straumprisen på 9,8 øre/kWh, og i gjennomsnitt for heile veka var han heilt nede på 5,6 øre/kWh, skriv Enerwe.

Oslo, Kristiansand og Bergen hadde ein absolutt maksimalpris på 9,1 øre/kWh.

Nokre stader vippa prisen over ti øre per kWh i kortare periodar. Molde, Trondheim og Tromsø hadde éin enkel time der straumprisen var oppe i 10,7 øre/kWh. Snittprisen for heile Noreg var aldri høgare enn 9,8 øre.

Nettleige, elavgift, meirverdiavgift og avansen til straumselskapa kjem i tillegg.

