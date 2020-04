Barneombodet vil hindre stans i rettsprosessane til barn

innenriks

I eit brev til Justisdepartementet før helga skriv barneombodet at saker som omhandlar barn må bli prioritert i rettsvesenet, skriv Dagsavisen.

– Vi veit at barn og unge har ei vanskeleg tid når dei ventar på ein rettsprosess. Tid blir dessutan opplevd annleis for barn enn for vaksne. Dersom barn no i desse tidene må vente i mange månader på saker som allereie har teke lang tid å få opp for domstolane, er dette ei stor belastning som vil prege liva deira i lang tid framover, seier ho til avisa.

Statssekretær i Justisdepartementet, Lars Jacob Hiim, seier at departementet er heilt samd med Barneombodet. I Domstolsadministrasjonen er dei klar over problemet. Ei eiga gruppe er sett for å lage retningslinjer for gjennomføring av saker medan koronautbrotet går føre seg.

– Vi håper gjennom desse tiltaka at saksavviklinga skal ta seg opp, og at det skal bli ei meir einskapleg handtering av situasjonen frå domstolane, seier avdelingsdirektør Solveig Moen.

(©NPK)