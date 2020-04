Ingen nasjonal oversikt over elevane som går på koronastengde skular

innenriks

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet seier at direktoratet følgjer opp elevar med spesielle utfordringar og vedtak om spesialundervisning gjennom fylkesmennene.

– Vi fekk ganske tidleg ein rapport om tilbodet frå fylkesmennene. Men vi har enno ikkje eit systematisk kunnskapsgrunnlag. Hugs, dette er ein krevjande periode på alle nivå, seier ho.

Ifølgje avisa viser oversikten frå fylkesmennene ei klar overvekt av born som har fått skule- eller barnehagetilbod fordi foreldra har samfunnskritiske funksjonar.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som er ansvarleg statsråd for barn og unge som får hjelp frå barnevernet, opplyser til VG at ikkje han heller har den fullstendige oversikt over kven som er i skule og barnehage no.

