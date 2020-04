310 pasientar innlagde med koronasmitte – færre på respirator

innenriks

Det opplyser Helsedirektoratet.

237 pasientar er innlagde i Helse Sør-Aust, 35 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Noreg, og 16 i Helse nord. Helseføretaket med flest innlagde er Oslo universitetssjukehus, med 63 pasientar.

Talet på pasientar som får respiratorbehandling, er no 89, som er det lågaste talet sidan laurdag 28. mars.

5.641 personar har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS), oppdatert ved midnatt laurdag kveld.

Folkehelseinstituttets rapport for søndag viser at det no er 50 prosent menn som er smitta. Delen har falle gradvis. 56 prosent har vorte smitta i Noreg. 12 prosent er smitta i Austerrike, 6 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 16 prosent er smittestad ukjend.

1.149 av dei som er registrert smitta, er fødd utanfor Noreg, og personar fødde i Somalia utgjer den største gruppa med 174 tilfelle.

108.709 personar var søndag testa for koronavirus, og om lag 5 prosent har testa positivt.

