Røde Kors: Få oppdrag og liten påskeutfart

Organisasjonen seier dei er glade for at mange tek dagsturar og følgjer tilrådingane til styresmaktene under den pågåande viruspandemien.

– Vanlegvis bruker det å vere mykje meir folk i løypetraseane, men i dag har vi ikkje sett nokon samlingar av mange menneske nokon stad. Det er merkbart færre folk enn ein vanleg påske, men vi ser òg folk som nyt sola kvar for seg i solveggene, seier korpsleiar Roar Lien i Brøttum Røde Kors Hjelpekorps, som har vaktstasjon på Sjusjøen.

Laurdag registrerte Røde Kors Hjelpekorps to oppdrag, som er det same talet som same dag førre påske.

I år bemannar Røde Kors 20 av dei 150 hyttene som fungerer som vaktstasjonar i påsken.

