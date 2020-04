Vegvesenet gjer byggjeplass til karantenesone – så vegarbeidet kan halde fram

innenriks

Dei polske arbeidarane som utgjer store delar av arbeidslaget, må i 14 dagars koronakarantene når dei kryssar grensa. Dermed har Statens vegvesen, entreprenørane og Deatnu-Tana kommune kome opp med ei kreativ løysing, skriv Vegvesenet i ei pressemelding.

–Vi etablerer ei karantenesone rundt heile brua og anleggsriggen. Dei tilsette kan dermed jobbe seg gjennom karantenetida. For å redusere faren for smitte blir skifta forlengde frå to veker til to månader, fortel prosjektleiar Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Alle arbeidarar skal bu på einskildrom med privat bad. Mat, drikke og anna nødvendigblir levert.

