Utdanningsforbundet åtvarar mot skuleopning etter påske

– Vi er ikkje spurde om å gi ei så konkret tilbakemelding, men summen av dei tilrådingane vi har gitt, peikar i den retninga, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Fredag har regjeringa fått ein rapport om gjenopning av skular og barnehagar etter påske, og her har Utdanningsforbundet gitt innspel. Regjeringa skal leggje fram sine vurderingar 8. april.

– Eg har svært vondt for å sjå for meg at vi skal ha nok tid til å førebu oss dersom opninga blir rett over påske, seier Handal, som understrekar at forbundet har tillit til at helsestyresmaktene tek kloke avgjerder på vegner av både barn og vaksne.

