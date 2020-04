UD rår sterkt imot reiser til utlandet

innenriks

– Vi gjer ingen endringar, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Grunnen er først og fremst den uoversiktlege situasjonen over heile verda.

– Talet på koronasmitta aukar i alle delar av verda, seier Søreide.

Vindauget stengjer seg

I tillegg er det no svært vanskeleg å kome seg både til og frå ulike land. Utanriksdepartementet har lagt ned store ressursar i å hjelpe nordmenn med å kome seg heim frå utlandet, men det vindauget er i ferd med å stengje seg. Derfor må dei som vil heim til Noreg, og som framleis har høve til å nytte seg av kommersielle ruter, gjere det no, seier Søreide.

– Dei fleste land har innført reiserestriksjonar og karantenereglar. Grenser har vorte stengde, og det er innført svært strenge restriksjonar på luftfarten. Vi rår derfor imot reiser som ikkje er strengt nødvendige, til alle land inntil vidare, seier ho.

Noreg samarbeider tett med dei nordiske landa og andre land i Europa med å leggje til rette for flygingar frå destinasjonar der det på grunn av restriksjonar er nesten umogleg å flyge ut med kommersielle flygingar. Men arbeidet er svært krevjande, og for mange reisande vil det ta tid å kome seg heim til Noreg.

Ingen garanti

Det er heller ingen garantiar for at det kan leggjast til rette for heimreise frå alle land.

– Fleire nordmenn på reise må derfor førebu seg på å måtte bli verande i landet dei er i, fram til det blir mogleg å reise att, seier Søreide.

UD åtvarar òg mot å trasse reiserådet.

– Norske borgarar som reiser utanlands no trass i dette klare reiserådet, kan ikkje rekne med å få konsulær bistand frå Utanriksdepartementet til å kome heim til Noreg, heiter det i ei pressemelding.

