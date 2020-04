Tomlar opp for kompetansepakke til permitterte og arbeidslause

innenriks

Regjeringa kunngjorde fredag at 190 millionar kroner skal brukast på ulike tiltak for å få permitterte og arbeidslause betre rusta for arbeidslivet når koronakrisa er over.

– Vi opprettar no fleire skreddarsydde utdanningar og opplæringstilbod for kriseramma næringar og deira tilsette, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengane går til bransjeprogram (100 millionar), nettbasert opplæring (50), opplæring av ufaglærte (20) og til universitet og høgskular for å gi plass til fleire på eksisterande utdanningar (20).

– Etterlyst

I Virke er det glede over nyheita.

– Dette er noko Virke har etterlyst lenge. Handelen er i stor endring og mistar arbeidsplassar kvar einaste dag. Koronakrisa har eskalert situasjonen og gjort det mykje meir dramatisk enn vi kunne førestille oss, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Det er sårt behov for påfyll av kompetanse, seier han, men påpeikar samtidig at dette må skje på premissane til bransjen for å vere relevant.

Også LO er nøgde med pakken.

– Dette ser svært bra ut og er heilt i tråd med innspel som har kome frå LO. Å satse på vidareutvikling og igangsetjing av nye bransjeprogram og på styrking av grunnleggjande evner og fagopplæring er noko av det viktigaste vi kan gjere i situasjonen vi står oppe i, seier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Ap: Verket vårt

Ap påpeikar på si side at det var verket deira at det vart laga ein kompetansepakke.

– Arbeidarpartiet er glad for at vi i Stortinget sikra midlar til ein kompetansepakke, og at regjeringa raskt får ei ordning på plass. Målet vårt er å setje desse pengane raskt i arbeid slik at arbeidslause kan bruke tida som ledig til å stille sterkare på arbeidsmarknaden, seier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg til NTB.

Over 412.000 personar er no registrerte som heilt eller delvis arbeidssøkjande, viser ferske tal frå Nav.

Uroa over dagpengereglar

Også Akademikerne meiner det er mykje bra i pakken, men er samtidig uroa over at dagpengereglane skal hindre permitterte med høg utdanning i å nytte seg av tilbodet

– Regelverket må ikkje stå i vegen for at permitterte faktisk får moglegheit til å ta desse kursa. Stadig fleire høgt utdanna blir permitterte, og vi ventar at regjeringa sørgjer for at permitterte og oppsagde no kan ta utdanning som gir studiepoeng utan å miste dagpengane sine, seier leiar Kari Sollien.

(©NPK)