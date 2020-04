Stavanger-regionen har redusert analyse av testar frå 500 til 200 per dag

innenriks

– I dag klarer vi 200 testar om dagen. Vi har reagens (stoff brukt til kjemisk påvising av andre stoff, red.mrk.) til å klare dette i 18 dagar til. Det er vårt estimat, sa leiar for klinikk for medisinsk teknologi og informatikk, Hans Tore Frydnes, torsdag, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Ifølgje han er 200 testar per dag proporsjonalt med analysebehovet per no i regionen, men tidlegare låg kapasiteten på analyse på 500 testar dagleg.

31. mars og 1. april vart det ingen nye smitta registrert i Stavanger kommune, og i same periode vart det teke 50–60 korona-testar i Stavanger.

For ei veke sidan vart det opplyst at Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde fått tildelt ein Cobas 6800-testmaskin, som kan gjere opptil 1.000 analysar per døgn, men at det var usikkert når ho kjem. No er uvissa tilsynelatande større.

– For nokre veker sidan var vi optimistiske og trudde vi skulle bli tildelte ein Cobas-maskin. Det er dessverre ikkje tilfellet i dag, sa Frydnes torsdag.

Målet er ein testkapasitet på 800–900 prøvar dagleg i månadsskiftet mai-juni. For å komme dit samarbeider SUS mellom anna med NTNU, der dei har utvikla eigne testar.

