Skatteetaten skal styre kontantstønaden til bedriftene

– Vi må lage ordninga slik at ho er rask og enkel å bruke, men ikkje enkel å misbruke, seier skattedirektør Hans Christian Holte.

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten eit overordna ansvar for stønadsordninga for bedrifter som får eit vesentleg inntektsfall som følgje av koronakrisa. Ordninga skal på plass raskt, lovar Holte.

– Samtidig er det viktig at rask saksbehandling ikkje går på kostnad av etterleving av regelverket. Kontrollrutinar vil ha høg prioritet, seier han.

Viss alt går etter planen, vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetnad i mars frå 17. april, føresett at Stortinget vedtek forslaget frå regjeringa, og at ESA godkjenner ordninga, opplyser Finansdepartementet.

Bedriftene kan anten bruke fjorårets rekneskapstal eller omsetnaden i januar og februar som grunnlag for utrekning av omsetnadsfallet i mars, april og mai.

– Vi ønskjer at denne ordninga skal treffe breitt og hjelpe sunne, levedyktige bedrifter gjennom denne tøffe tida. Det gjeld sjølvsagt òg gründerar og vekstbedrifter som skal ta Noreg gjennom ei nødvendig omstilling, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

