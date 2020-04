Sju av ti reiselivsbedrifter har stengt som følgje av koronakrisa

innenriks

Ytterlegare 6 prosent svarer at dei vil stenge om kort tid, ifølgje undersøkinga, der 817 respondentar er spurde dei siste to dagane.

Seks av ti bedrifter vurderer at det er ein reell fare for at bedrifta går konkurs som følgje av koronakrisa.

Torsdag la regjeringa fram ein krisepakke som skal bidra til at levedyktige bedrifter som er hardt ramma av virusutbrotet, skal komme seg gjennom krisa.

– Dette har vore hovudsak for NHO reiseliv dei siste par vekene, og vi er glade for at dagleg og tett samarbeid med regjeringsapparatet no har gitt resultat, seier direktør Kristin Krohn Devold.

Ordninga skal hjelpe bedriftene økonomisk gjennom mars, april og mai i første omgang, men regjeringa opnar for at den kan bli forlengt.

