Ropstad seier nei til påskeopne butikkar

innenriks

KrF-leiaren gjer det no klart at regjeringa ikkje kjem til å tillate noka generell opning av daglegvarebutikkar på fridagane i påska. Ei slik opning er det rett og slett ikkje noko behov for, meiner Ropstad.

I staden vil han sikre at dei tilsette får ta ferie.

– Tilsette i varehandelen har gjort ein fantastisk innsats. Dei har sett i verk smitteverntiltak. Dei har gått på jobb sjølv om risikoen for smitte for dei er relativt stor. Og mange av dei har jobba ekstremt mykje dei siste vekene, seier Ropstad til NTB.

Daglegvarebransjen har vore uroa for trengsel i butikkane før skjærtorsdag. Ropstad er for sin del overtydd om at det skal gå greitt så lenge kundane tek omsyn.

– Eg trur alle er klare over situasjonen og kjem til å planleggje påskehandelen endå betre i år.

Byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sa denne veka til Børsen at han tykkjer det er ein god idé å halde ope i påska, og at han vil vurdere å søkje Fylkesmannen om løyve om dette.

Men Fylkesmannen kan berre gi dispensasjon etter individuell søknad, understrekar Ropstad.

– Fylkesmannen kan ikkje gi generelt tilgjenge til søndagsopne butikkar i Oslo. Det er det ikkje heimel for i lova, seier han.

(©NPK)