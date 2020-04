Rekordmykje snø i Nord-Noreg fører til krisepakke for reineigarane

innenriks

Så seint som i mars hadde fleire målestasjonar i Troms og Finnmark omkring tre gonger den normale nedbøren som vanlegvis kjem, ifølgje Meteorologisk institutt.

Ein av konsekvensane er at store delar av reindrifta no er ramma av beitekrise. Krisa kjem av mykje snø og islagde beite som gjer at reinen ikkje får tilgang på nok mat gjennom naturleg beite.

For å avhjelpe reineigarane har regjeringa derfor foreslått for Stortinget at kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen blir auka med 20 millionar kroner.

