Regjeringa lovar ikkje nye krisepakkar med det første

Torsdag kveld vart den førebels siste biten i dei tre krisepakkane til regjeringa presenterte – ei kontantstønadsordning for bedrifter som har opplevd omfattande inntektsfall på grunn av virusepidemien.

Pakkar og tiltak har trilla ut i raskt tempo dei siste vekene. Samtidig blir det ropt stadig etter hjelp og nye krisepakkar frå ei rekkje sektorar og område i samfunnet.

Men no ønskjer regjeringa å ta ein pust i bakken og vurdere verknaden av tiltaka så langt, før dei varslar nye grep.

– Vi har eit behov for å sjå om dei pakkane vi har innført, treffer slik vi hadde tenkt og for å få litt oversikt over effekten av det som er gjort til no, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

– Det er revidert statsbudsjett (12. mai, red.mrk.) som er det neste store som kjem no, men eg ser ikkje bort frå at det kan kome noko meir før det. Men det er revidert vi jobbar mot no, seier Nybø.

Vil unngå lappeteppe-pakkar

Bodskapen er det same frå finansminister Jan-Tore Sanner (H):

– På tre veker har det kome enorme pakkar som saknar økonomisk sidestykke, og no må vi sjå korleis dette verkar, seier han.

– Men det blir ropt om hjelp frå alle kantar av samfunnet. Kva kan du seie til alle som håpar at det no skal kome ein pakke til dei?

– Litt av poenget med å gjere den ordninga vi har laga no så brei, er for å unngå eit lappeteppe av skreddarsydde løysingar for enkeltbedrifter og enkeltbransjar. Men vi har samtidig sagt at vi er klare for å gjere det som er nødvendig for norsk økonomi og norske arbeidsplassar og arbeidstakarar, så det kan tyde at det kan kome meir, seier Sanner.

Krev pakke for leverandørindustrien

Arbeidslivsorganisasjonane er klare på det må kome fleire nye tiltak – og i god tid før revidert.

Både LO og NHO meiner det no hastar mest med tiltak for leverandørindustrien, som leverer utstyr og tenester til petroleumssektoren.

– Regjeringa må sjå på korleis ein kan sikre både investeringar og aktivitetar knytte til leverandørindustrien vår, som no opplever å bli treft på to frontar, både av oljeprisfallet og korona, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid peikar på at 200.000 arbeidsplassar er tilknytte norsk olje- og gassverksemd.

– Mange av dei er hjørnesteinsbedrifter langs kysten, så vi må sikre at dei bedriftene kan sparast på, seier han.

NHO ber regjeringa no mellom anna sjå på mellombelse endringar i særskattesystemet som olje- og gassnæringa har for å hjelpe sektoren.

Etterlyser motkonjunkturpolitikk

Også Virke og SMB Norge (små og mellomstore bedrifter) vil ha fleire tiltak så raskt som mogleg.

SMB Norge ber regjeringa fjerne heile arbeidsgivaravgifta mellombels frå perioden 12. mars til stenginga av Noreg stansar.

Virke meiner regjeringa snart må gå over i det finansminister Jan Tore Sanner har definert som fase tre av tiltaka – å bruke offentlege pengar til å stimulere til økonomisk aktivitet for å få hjula i gang att.

– Så fort som mogleg etter påske bør vi i gang med fase tre, seier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Jan-Tore Sanner avviser at regjeringa er klar for å gå inn i fase tre av tiltaka.

– Noreg er framleis stengt med veldig sterke tiltak for å ha lite aktivitet. Fase tre startar når aktiviteten byrjar å stabilisere seg og produksjonskapasiteten er på plass. Dersom vi hadde sett i gang mykje meir aktivitet no, så hadde jo det motverka det som er det aller viktigaste, nemleg å ta vare på liv og helse, seier Sanner.

