Regjeringa foreslår forlengde foreldingsfristar i overgrepssaker mot barn

innenriks

Forslaget gjeld saker om seksuell handling med barn under 16 år og om manglande avverjing av mishandling i nære relasjonar, kjønnslemlesting, valdtekt av barn under 13 år og grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Barn og unge har eit særleg behov for vern. I nokre tilfelle vil dei ikkje seie frå om overgrepa dei har vore utsette for før dei er vaksne, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Forslaget inneber at fristen byrjar å gå først når barnet fyller 18 år, og dessutan at fristen blir forlengd frå to til fem år.

