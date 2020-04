Presseleiar: Media treng draghjelp

innenriks

– Eg er glad for at det sit langt inne å permitterte innanfor det journalistiske, sa Raja, som bad om tilbakemeldingar på korleis kriseordningane så langt treffer for media.

Han fekk høyre om ein bransje der medarbeidarane opplever det som usedvanleg meiningsfylt å bidra.

– Det har aldri vore høgare lesartal, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Men inntektene berre renn ut i den andre enden, la ho til.

Ho påpeika òg at informasjonen som blir gitt frå det offentlege, er altfor knapp.

