Oljebransjen vil endre skattereglane

– Heile industrien står bak eit skatteforslag som er forma ut slik at det intensiverer og skaper motivasjon for meir aktivitet, sa Sætre til Politisk kvartar på NRK fredag morgon.

– Det aller viktigaste er å halde oppe aktiviteten og skape grunnlag for ny aktivitet og nye investeringsavgjerder, slo han fast.

Detaljane i forslaget er førebels ukjende.

Koronakrisa og det kraftige oljeprisfallet har sett Equinor i ein svært vanskeleg situasjon, og selskapet har no sett krisestab. Sjølv om Sætre trur koronakrisa kan bidra til eit raskare grønt skifte og omstillinga til eit lågkarbonsamfunn, meiner han det er viktig å sikre at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel blir halden oppe.

– Verda kjem til å trenge olje og gass i alle tenkjelege scenario framover. Det er viktig at vi driv fram dei investeringane som trengst, seier han.

Sætre fryktar òg at oljeprisen vil falle endå meir framover.

– Det er stor ubalanse i marknaden og eit gap mellom tilbod og etterspurnad, seier han.

Måndag var oljeprisen heilt nede i 22,58 dollar fatet, det lågaste sidan 2003. Torsdag spratt han opp rundt 30 prosent etter at president Donald Trump antyda moglegheita for ein avtale mellom Saudi-Arabia og Russland, men fredag fall han igjen under 30 dollar fatet.

