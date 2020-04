Mange endringar i kollektiv- og togtrafikken i påska

innenriks

– Normalt ville vi sett opp ekstra kapasitet i påska, men sånn er det definitivt ikkje no, seier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Vy har mista mellom 80 og 90 prosent av kundane som følgje av koronasituasjonen, anslår han.

Redusert tilbod

Dessutan er det berre ein brøkdel av dei som har kjøpt billett på førehand, som møter opp.

– Det er bra for då får vi halde oppe stor avstand mellom passasjerane og minimere smitterisikoen, seier han.

Vy har allereie redusert tilbodet sitt som følgje av koronautbrotet.

– Vi har eit rutetilbod som får fram personell som har kritiske samfunnsfunksjonar, seier han.

Det reduserte tilbodet held fram gjennom påska.

Har selt færre billettar

I tillegg blir mellom anna enkelte avgangar på Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Bodø og Trondheim og Mo i Rana innstilte, ifølgje Avisa Nordland.

Også på Sørlandsbanen blir det innstillingar i påska, mellom anna fordi det er selt langt færre billettar enn til vanleg, opplyser togselskapet Go-Ahead.

– Det er aldri gøy å innstille tog, men vi må tilpasse togproduksjonen vår til situasjon heile Noreg no står overfor, seier administrerande direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Noreg.

Stengde toglinjer

Bane Nor skal gjennomføre planlagt vedlikehald og utbygging i påska, noko som fører til at fleire togstrekningar må stengje.

Det gjeld Drammenbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Gjøvikbanen. På Bergensbanen er det endringar i kvar toga stoppar.

Konserndirektør Vibeke Aarnes for Infrastruktur i Bane Nor er nøgd med at det planlagde arbeidet kan gjennomførast trass i koronakrisa.

– Det såg mørkt ut ei stund då koronatiltaka frå helsestyresmaktene sette inn, men takk vere mange flinke folk og godt samarbeid med samarbeidspartnarane våre får vi gjort det vi skal, seier ho.

Vektarar skal sørgje for avstand

I Oslo førebur kollektivselskapet Ruter seg på at mange er i byen i påska. Dei minner om å unngå å reise kollektivt med mindre ein må.

I påskeveka blir det ein del endringar i tilbodet. Mellom anna blir det køyrt søndagsruter på alle transportmiddel palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, og 1. og 2. påskedag.

På sentrale haldeplassar set Ruter inn vektarar som skal sørgje for at folk ventar på neste båt, buss eller trikk dersom det er mange passasjerar om bord frå før.

