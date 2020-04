LO og NHO sjokkert over skyhøge arbeidsløysetal

innenriks

– Noreg skjelv no. Vanlege arbeidsfolk betaler den tøffaste prisen, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen i ein kommentar til dei skyhøge arbeidsløysetala.

– Arbeidsløyse er som sement, og vi må utan omsyn til kostnaden hindre at ho bit seg fast, seier han.

Fredag kom nye tal på arbeidslause frå Nav, som viser at 412.000 personar, eller nærare 15 prosent av arbeidsstokken, no er heilt eller delvis arbeidslause. Folk som har vorte permitterte på grunn av koronautbrotet, utgjer 90 prosent av nyregistreringane.

– Fleire tiltak

– Frykta for å miste jobben spreier seg dessverre i takt med koronaviruset sjølv. LO har derfor heile tida under denne krisa vore opptekne av å sikre arbeid og tryggleik for vanlege folk. Om arbeidsløysa får stivne og feste seg, er ho nesten umogleg å bli kvitt, seier Gabrielsen.

Samtidig seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at toppen truleg enno ikkje er nådd, og at fleire må førebu seg på å stå utan arbeid framover.

– Vi skal tilbake til normalen, men det er berre å førebu seg på at arbeidsløysetoppen neppe er nådd, seier Røe Isaksen.

Gabrielsen meiner det er openbert at det vil vere behov for fleire, kraftfulle tiltak og ein endå meir aktiv industri- og næringspolitikk framover.

– Det er heilt avgjerande at vi held fram med å setje inn massive og målretta tiltak for å hjelpe norske arbeidstakarar og bedrifter, seier han.

– Sjokkerande

NHO-sjeføkonom Øystein Dørum meiner dei nye arbeidsløysetala er sjokkerande og at det er heva over all tvil at koronakrisa vil gjere Noreg fattigare.

– Vi har falle djupare og raskare enn nokon gong tidlegare i etterkrigstid. Samtidig blir det vanskelegare og vanskelegare å halde oppe normal aktivitet, viss også landa rundt oss går i dvale. Vi har eit stort oljefond og gode velferdsordningar, men det er heva over all tvil at denne krisa vil gjere nasjonen fattigare, seier Dørum til Børsen.

– Jo lenger dette varer, jo fleire bedrifter vil bukke under, og jo fleire permisjonar vil bli omgjorde til oppseiingar. Dersom mange nok blir skvisa bort frå arbeidslivet, risikerer ein at nasjonalformuen forvitrar. Det inneber lågare forbruk, og mindre velferd i framtida, seier NHO-økonomen.

412.000

Tala frå Nav fredag viser at 301.000 personar registrerte som heilt arbeidslause ved utgangen av mars. Det utgjer 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, det vil seie summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak, var på drygt 314.000 personar. I tillegg er over 97.000 registrerte som delvis arbeidslause, noko som gir ein totalsum på 412.000 personar, eller 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløysa er høgast i Oslo, der 13,8 prosent av arbeidsstyrken er heilt utan arbeid, og lågast i Nordland med 8,5 prosent.

