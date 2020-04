Kriselov for kommunane vekkjer uro

innenriks

Lovproposisjonen vart fremja i statsråd fredag og skal no bli hastebehandla i Stortinget gjennom helga, med planlagd førstegongsbehandling tysdag før påske.

Forslaget gir kommunane utvida høve til å delegere makt frå kommunestyre til formannskap.

– Det kan oppstå situasjonar der ein kommune må ta avgjerder raskt, då kan det vere formålstenleg og effektivt at formannskapet kan ta desse avgjerdene i staden for at heile kommunestyret må samlast, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Den nye lova gir mellombelse unntak frå kommunelova, IKS-lova og partilova.

Både Ap og SV gir no uttrykk for skepsis.

Ap har ikkje konkludert i saka, men set spørsmålsteikn ved nokre av forslaga, seier den kommunalpolitiske talspersonen i partiet, Stein Erik Lauvås, til NTB.

– Dette gjeld særleg forslaget om å overføre fullmakter frå kommunestyre, fylkesstyre og bystyre til formannskap, byråd og fylkesråd til å inngå interkommunale samarbeid, det er vi nøydde til å sjå nøye på, seier Lauvås.

– Det er ei ganske vidtrekkjande sak, og spørsmålet er om det faktisk er nødvendig å gjere det, seier han.

