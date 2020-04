Korleis nordmenn rører på seg: Slik har kvardagslivet endra seg etter tiltaka

innenriks

Teknologigiganten har sett saman posisjonsdata frå mobiltelefonane til brukarane for å analysere korleis rørslemønstera til nordmenn har endra seg etter at dei inngripande koronatiltaka vart innførte 12. mars.

Tala stadfestar ei rekkje av dei verknadene som mange har merka.

Mellom anna skaut aktiviteten i matbutikkar og apotek i vêret like etter at tiltaka vart innførte, då det altså kom rapportar om hamstring- og kaostilstandar. Grafen viser ein topp med rundt 50 prosent meir aktivitet i butikkane rundt 12. mars, men i dei neste vekene har aktiviteten falle og lege under normalen. Det kan til dømes tyde på at folk handlar sjeldnare og meir når dei først handlar.

Shoppingfall

Aktiviteten på stader som blir knytte til shopping og underhaldning, som restaurantar, kafear, kinoar og kjøpesenter, har lege jamt på 40 prosent og meir under normalen etter at tiltaka vart innførte. Ved toppane har det vore opp mot 70 prosent mindre aktivitet her enn normalt.

Ein viktig del av koronastrategien til styresmaktene har vore å oppmode folk til heimekontor, mellom anna for å få ned trykket og smittefaren ved kollektivreiser. Det kan sjå ut til å ha fungert.

På stader som Google har registrert som arbeidsplassar, har det på vekedagane vore rundt 50 prosent mindre aktivitet enn normalt.

Det same ser ein ved viktige kollektivknutepunkt, som stort sett har hatt ein nedgang i aktivitet på rundt 40 prosent etter tiltaka. På siste dag i datasettet (29. mars) var det 57 prosent mindre rørsler enn normalt.

Ut i friluft

Mange har skildra trengsel og stor aktivitet i parkar, på strender og andre friluftsområde under koronakrisa.

På Google-analysen ser ein nokre kraftige svingingar i aktiviteten på desse stadene dei siste vekene. Nokon gonger har det vore lågare aktivitet enn normalen, men aktiviteten ser ut til å ha toppa seg i helgane, med opp mot 80 prosent meir rørsler.

Det skal her seiast at Google har rekna ut normalen i analysen sin ved å ta medianen av aktiviteten på ein korresponderande dag i ein kontrollperiode på fem veker før koronatiltaka vart innførte. Dermed kan til dømes vêrforholda, feriar og andre sesongbaserte vanar spele inn.

Fylkesoversikt

Google har òg gjort utrekningar for kvart enkelt fylke. Trendane ser stort sett ut til å vere dei same over heile landet, men enkelte utslag er meir ekstreme nokre stader enn andre.

Mellom anna ser det ut til å ha vore kraftig aktivitet i parkar og friluftsområde i Rogaland og Viken to helgar tilbake i tid, med rørsler på rundt 100 prosent meir enn normalen.

I hovudstaden, der det er innført skjenkestopp, har aktiviteten på kjøpesenter, restaurantar, kafear og stader som kinoar og bibliotek, vore inntil 80 prosent lågare enn normalt.

(©NPK)