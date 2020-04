Johaug og kjærasten braut hytteforbodet

innenriks

Kjerasten til Johaug, Nils Jakob Hoff, som arbeider i turnusteneste på eit legekontor på Lillehammer, skriv i ein e-post til VG at han seier seg lei for det heile og at saka først og fremst er hans ansvar.

Fire dagar før regjeringa innførte hytteforbodet 19. mars søkte han Lillehammer kommune om å få løyve til å bu på hytta Johaug disponerer på Sjusjøen. Kommunen innvilga søknaden, men ettersom hytta ikkje ligg i Lillehammer kommune, men i Ringsaker, så er ikkje løyvet gyldig.

Hytteforbodet under koronautbrotet gir heller ikkje kommunane høve til å gi folk dispensasjon til å bu på hyttene sine.

«Det er jeg som jobber som lege på Lillehammer, det er jeg som søkte om å få bo på hytta, det er jeg som ba henne komme opp for å hjelpe meg, og det var jeg som sa alt var på stell. Hun er selvfølgelig et oppegående menneske, i stand til å ta sine egne avgjørelser, og klar til å ta en eventuell straff, men denne saken handler om en helsearbeider og hans samboer, ikke en skistjerne på hytteferie», skriv Hoff i e-posten.

Vidare opplyser Hoff at dei no har donert 15.000 kroner til Røde Kors for å bryte hyttelova:

- Vi handla i god tru, og det var aldri vår intensjon å ikke bidra til fellesdugnaden».

