Jamn auke i koronasmitta sjukehustilsette

innenriks

Talet på sjukehustilsette med påvist koronasmitte i Noreg var 191 for to veker sidan, fredag 20. mars, ifølgje VG. No er talet altså 458.

– Både i Noreg og resten av verda er det auka førekomst blant sjukehustilsette som jobbar med koronapasientar, sa fungerande assisterande helsedirektør Espen Nakstad på pressekonferansen på fredag.

Han meiner det ikkje er ei spesielt stor blomstring i Noreg. Han seier òg at det er gode og innskjerpa smittevernrutinar i heile helsestellet, men minner om at smitte likevel kan skje.

Fagdirektør Frode Forland frå FHI minte om at helsepersonell blir testa mykje meir aktivt enn befolkninga elles. Mellom anna blir alle som har jobba med koronapasientar testa.

– Det er derfor mykje meir naturleg med positive resultat blant dei som har forkjølingssymptom i denne gruppa, seier Forland.

(©NPK)