innenriks

– Blir du sjuk no, må du tenkje at det kan vere korona og rette deg etter det. Ikkje vent for lenge med å ta kontakt med fastlegen om du får symptom som feber og tung pust. Vi veit dessutan at korona kan slå ut med magesymptom, seier Kristin Greve Isdahl-Mohn, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig minne ho om at delar av Noreg er på veg inn i pollensesongen, der allergiar kan gi symptom som minner om forkjøling og covid-19.

