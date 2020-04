74 kommunar var utan fungerande smittevernplan veker før virusutbrotet

innenriks

Då koronavirusutbrotet vart erklært som ei global folkehelsekrise 31. januar, gav Helsedirektoratet fylkesmennene i oppdrag å finne ut av kva kommunar som mangla eller hadde ein utdatert smittevernplan.

Ein samanstilling av rapportane frå fylkesmennene som Aftenposten har fått tilgang til, viser at 252 kommunar hadde ein oppdatert og velfungerande smittevernplan, medan 74 kommunar mangla eller hadde eit planverk som var utdatert eller som trong oppfølging av andre årsaker.

– Alle kommunar burde hatt smittevernplan på det tidspunktet vi spurde, men enkelte hadde ikkje det. Derfor var det viktig for oss å umiddelbart be desse kommunane oppdatere planane, slik at dei var best mogleg førebudd på det som kom, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa.

Ifølgje Helsedirektoratets samanstilling mangla til dømes over halvparten av kommunane i Nordland eit velfungerande planverk, og i Trøndelag trong 14 kommunar oppfølging på grunn av kommunesamanslåing.

På den andre sida hadde alle kommunane i Oslo, Viken, Vestland, Vestfold og Telemark planane sine i orden.

(©NPK)