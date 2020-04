190 millionar i kompetansepakke til permitterte og arbeidslause

innenriks

Ferske tal viser at det no er 412.000 arbeidssøkjarar registrerte hos Nav. For å ruste folk betre for arbeidslivet etter at koronakrisa er over, lanserte regjeringa fredag ein kompetansepakke på 190 millionar.

– Derfor opprettar vi no fleire skreddarsydde utdanningar og opplæringstilbod for kriseramma næringar og deira tilsette, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengane går til bransjeprogram (100 millionar), nettbasert opplæring (50), opplæring av ufaglærte (20) og til universitet og høgskular for å gi plass til fleire på eksisterande utdanningar (20).

(©NPK)