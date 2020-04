Skisse: Slik blir kontantstønaden til kriseramma bedrifter

innenriks

Etter det NTB kjenner til, vart skissa presentert for finanskomiteen på Stortinget torsdag.

LO og NHO har vore i dialog med Finansdepartementet gjennom veka om den nye kompensasjonsordninga, som offisielt skal leggjast fram fredag.

I skissa, som NTB har fått tilgang til, blir det lagt opp til at bedrifter må ha opplevd eit fall i omsetninga på 30 prosent eller meir per månad frå og med april for å vere kvalifisert til å få stønad gjennom ordninga.

For mars blir kravet sett til 20 prosents fall, sidan krisetiltaka først vart innførte litt ut i mars.

Det var Dagens Næringsliv og TV 2 som omtala skissa først.

Den nye ordninga vil ikkje gjelde alle sektorar. Dei som blir haldne utanfor, er mellom anna finansnæringa, olje og gass og flyselskap.

Føretak som er utan tilsette, utan aktivitet eller under konkursbehandling vil heller ikkje vere kvalifiserte til stønad.

(©NPK)