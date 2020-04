SV om kompensasjonsordninga: – Det må stillast krav om ingen oppseiingar

innenriks

– Vi må stille krav om ingen oppseiingar, ingen utbytte, ingen statlege pengar til huseigarar som ikkje set ned leiga, og at det berre er seriøse verksemder som kan få støtte, seier nestleiar og næringspolitisk talsperson i SV Torgeir Knag Fylkesnes etter at regjeringa torsdag la fram fleire detaljar om kompensasjonsordninga si for bedrifter som blir hardt ramma av koronakrisa.

Fylkesnes er samd i at det må brukast store summar på ordninga, men meiner at det samtidig må stillast krav til dei som får pengane.

– Det er sjølvsagt uakseptabelt for folk flest at fellesskapspengar skal dekkje mesteparten av utgiftene til bedrifter som seier opp folk, tek ut utbytte frå krisehjelpa og behandlar dei tilsette dårleg, seier han.

