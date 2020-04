SMB svært fornøgd med kompensasjonsordninga

innenriks

– Eg er imponert over alle her i panelet og i departementa som jobbar døgnet rundt, der hastigheit har vore eit nøkkelord i motsetning til millimeterpresisjon, og der dugnadsånd og godvilje har fått rå, og der alle har vore opptekne av å ta ein for laget, seier administrerande direktør Olaf Thommessen i SMB Norge i ei pressemelding.

Regjeringa har bede SMB saman med LO, NHO, Virke og Finans Norge om råd. SMB er særleg fornøgd med den låge eigendelen for faste utgifter, høgare kompensasjonsgrad utan eigendel for bedrifter med yrkesforbod og inngangstak for redusert omsetning nede på 30 prosent.

Bedrifter som ikkje er pålagde av staten å stengje, vil no måtte betale ein eigendel på 10.000 kroner av dei faste utgiftene av eiga lomme, noko SMB meiner vil bety at ordninga omfattar dei aller fleste bedrifter.

(©NPK)