Nybakte mødrer og gravide ekstra sårbare i krisetider

– Landsforeningen er veldig bekymra for den mentale helsa til gravide og nybakte foreldre i desse dagane, seier Lena Yri Engelsen, leiar i «Landsforeningen 1001 dagar» til Dagsavisen.

Talet 1001 viser til talet på dagar frå graviditeten starta til barnet fyller to år, då svært mange er ekstra sårbare. Engelsen påpeikar at situasjonen vi er i blir opplevd som veldig skremmande og vanskeleg, noko den eksplosive auken i talet på førespurnader til foreininga tyder på.

Mellom 6.000 og 12.000 gravide i Noreg har kvart år ein alvorleg psykisk sjukdom, som klinisk depresjon, angstlidingar, bipolare lidingar, kroniske psykoselidingar og spiseforstyrringar.

– I ein normalsituasjon vil til dømes ei mor med alvorleg angst oppleve verda som faretruande utan at ho nødvendigvis er det. No er nyheitsbildet fullt av koronavirus, dødsstatistikkar og retningslinjer, seier professor Malin Eberhard-Gran spesialist i samfunnsmedisin ved Spedbarnsseksjonen på Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Ho påpeikar at dagens situasjon dermed kan forverre enkelte psykiske tilstandar.

– Ei mor med til dømes vasketrong vil no få stadfesta at all vaskinga er formålstenleg, seier ho.

