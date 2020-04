Nybø: No handlar det om å overleve

innenriks

– Denne ordninga vil hjelpe bedriftene gjennom den verste perioden, slik at dei på den andre sida igjen kan sysselsetje folk og tene pengar, seier Nybø.

Kompensasjonsordninga skal dekkje inntil 90 prosent av dei uunngåelege faste utgiftene til bedrifter som har vorte pålagde å stengje av regjeringa. Slike utgifter er til dømes husleige, straum og forsikring.

Nybø trekkjer fram reiselivet som ein av dei bransjane som er hardast ramma av koronakrisa.

– Det vil nok ta ei god stund før nordmenn kjem til å reise slik som før. Denne mellombelse nødhjelpa vil òg hjelpe reiselivet gjennom den første fasen, seier ho.

Regjeringa har gjennom veka vore i dialog med LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge om den nye kompensasjonsordninga.

Ordninga legg opp til at bedrifter må ha hatt eit fall i omsetninga på 30 prosent eller meir per månad frå og med april for å komme med.

For mars blir kravet sett til 20 prosents fall, ettersom krisetiltaka først vart innførte litt ut i månaden. Ordninga skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlengd dersom det blir nødvendig.

(©NPK)