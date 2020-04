Nesten alle barn følgjer barnevaksinasjonsprogrammet

innenriks

Det nasjonale vaksinasjonsregisteret Sysvak viser at stort sett over 90 prosent av alle 2- og 16-åringar har fått vaksinane som er tilrådde i barnevaksinasjonsprogrammet, opplyser Folkehelseinstituttet torsdag.

– Det er gledeleg at så mange tek imot tilbodet, både for at barna skal bli verna mot sjukdom, men òg for at ein gjennom høg vaksinasjonsdekning reduserer talet på nye berarar så mykje som mogleg og på sikt òg spreiing av smitte, seier overlege Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

