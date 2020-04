Mæland om asylsøkjarar frå Lesvos: Noreg ventar på europeiske løysingar

innenriks

På pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag fekk justisminister Mæland spørsmål om Noreg kan komme til å hjelpe til med å hente barn frå Moria-leiren.

Statsråden svarte at Noreg er med og drøftar løysingar om leiren på den greske øya Lesvos, der det bur 19.000 asylsøkjarar – mange av dei barn. Leiren var opphavleg meint å huse berre 3.000 menneske.

– Vi er på rådsmøte i EU og diskuterer situasjonen, særleg i Hellas. Vi bidreg på det humanitære med økonomi, og vi bidreg med personell og kompetanse for hjelpe Hellas til å handtere asylsøkjarsituasjonen.

– Når det gjeld relokalisering, har vi sagt at vi skal vere med på breie europeiske løysingar. Så langt har ikkje det lykkast i å få på plass, sa statsråden, som la til at dette akkurat no er vanskeleg sidan dei fleste luftrom, flyplassar og transportmoglegheiter ikkje er til stades.

– Men Noreg er med i desse debattane og skal bidra viss vi får på plass gode europeiske løysingar.

(©NPK)