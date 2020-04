Kutt i bustadlånsrentene kan koste DNB ein halv milliard

innenriks

Tusenvis av kundar protesterte då DNB kutta bustadlånsrentene mindre, og med ein seinare verknad, enn dei andre bankane.

DNB-sjef Kjerstin Braathen seier no at dei undervurderte kva rentekuttet hadde å seie.

Banken gav til slutt etter for protestane og lova kundane kutt på inntil 0,85 prosentpoeng frå 5. april – ein månad tidlegare enn det dei først tilbaud.

Ifølgje Dagens Næringsliv kan dette gi banken over ein halv milliard i meirkostnader. I reknestykket går avisa ut frå at alle DNBs bustadlånskundar, som til saman har 900 milliardar kroner i lån, får eit rentekutt på mellom 0,5 og 0,85 prosentpoeng i snitt.

DNB-konserndirektør Kjerstin Braathen seier likevel at kundane burde fått lettane med ein gong.

– Eg trur det er rett å seie at vi undervurderte kor viktig det vart – og at det vart viktig i større grad for kvar dag etter det første rentekuttet vårt.

Ho forklarer at det viktigaste for kundane har vore å få eit raskt svar tilbake når dei har spurt om å få utsetje lånenedbetaling.

– Vi har brukt mykje ressursar på å gi avdragsfridom, som var det første behovet som oppstod akutt då folk vart permitterte frå jobbane sine, seier Braathen til DN.

