Kolonnekøyring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet

innenriks

På E134 Haukelifjell er det førebels innført kolonnekøyring for alle mellom Vågslidtunnelen og Liamyrane bom. Kort tid etter at det vart bestemt, vart det òg kolonnekøyring for alle køyretøy grunna uvêr over Strynefjellet i Innlandet og Vestland.

Status på andre fjellovergangar klokka 4.50 var at riksveg 7 Hardangervidda og fylkesvegane 50 Hol – Aurland og 53 Tyin – Årdal er stengde, til liks med riksveg 13 Vikafjellet, der det skal gjerast ei ny vurdering klokka 10 torsdag.

E16 Filefjell og riksveg 52 Hemsedal enno er opne.

I Nordland er E6 Saltfjellet stengt på grunn av uvêr og skal vurderast igjen klokka 7, medan det er redusert framkomst på E6 Kråkmofjellet.

