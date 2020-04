innenriks

Omsetjingane skal gjere det lettare for mellom anna innvandrarar og andre med avgrensa norskevner å få viktig informasjon om koronaviruset og tiltak for å redusere smittespreiing. Omsetjingane er gjorde av Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (Nafo) ved Oslomet, opplyser Oslomet i ei pressemelding.

– Barnehagar og skular har store utfordringar med å gi god og rett informasjon til foreldre som ikkje snakkar norsk, seier lærar Sid Omar Ahmed ved Nafo.

