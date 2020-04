Helsedirektoratet uroa over smitte på sjukeheimar i utlandet

innenriks

– Vi veit at særleg eldre menneske er ei sårbar gruppe. Derfor vil vi gjerne minne om at kommunane må sjå til at alle tilsette på sjukeheimane og i heimesjukepleia følgjer smittevernråda, sa fungerande assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi er urolege for det vi ser i andre land, mellom anna i Sverige. Det ønskjer vi i størst mogleg grad å unngå i Noreg, sa han vidare.

I samband med koronapandemiutbrotet er det innført besøksforbod på dei fleste norske sjukehus og sjukeheimar.

(©NPK)