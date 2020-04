Forskingsrådet håpar på milliardpakke

innenriks

– Det er ganske stort trykk, seier områdedirektør Kristin Danielsen i Forskingsrådet.

Ho fortel om institutt som må permittere tilsette på grunn av viruskrisa, eit næringsliv som brått er ute av stand til å bidra med finansiering, og stipendiatar som ser klokka tikke ubønnhøyrleg ned mot innleveringsfrist utan at dei får jobba vidare med prosjekta sine.

– Det er ein vond sirkel. Éin ting er at vi skal prøve å halde oppe forskararbeidsplassane rundt om i landet. Det er eit sjølvstendig mål. Men desse menneska held òg på med næringslivet i framtida, seier Danielsen.

Viss både arbeidsplassane og resultata av forskinga forsvinn, blir det eit dobbelt slag, åtvarar ho.

Brei meny av forslag

Svaret frå Forskingsrådet er ein brei meny med forslag til krisetiltak som no er lagde fram for Kunnskapsdepartementet.

Det står framleis att å sjå kor godt menyen vil falle i smak hos Henrik Asheim (H), minister for forsking og høgare utdanning. Men får Forskingsrådet fullt gjennomslag, vil det vere snakk om ein pakke på 1 milliard kroner berre i 2020.

Det inkluderer:

* Auka grunnløyving til instituttsektoren på 700 millionar kroner. Dette blir omtala av Forskingsrådet som det tiltaket som hastar mest.

* Stønad til nye sentrum for forskingsdriven innovasjon på 40 millionar kroner.

* Ein pott på 250 millionar kroner til næringsretta forsking. Dette siste punktet er allereie vedteke i Stortinget, men Forskingsrådet hadde i utgangspunktet bede om vesentleg meir.

Institutta ramma

Ifølgje Danielsen er instituttsektoren spesielt hardt ramma av krisa, sidan han er oppdragsbasert.

Fleire institutt, som Sintef og Fafo, har allereie sendt ut permisjonsvarsel.

– Næringslivet slit med å prioritere og finansiere forsking og innovasjon no. Det vi har sagt, er at vi godtek at samarbeidspartnarar og kontantbidrag fell bort i 2020. I staden vil vi kome tilbake til prosjekta i 2021 og gjere opp status då, seier Danielsen.

Forskingsrådet håpar at regjeringa no skal leggje pengar på bordet som gjer det mogleg å kompensere for bortfall av oppdrag og pengebidrag frå privat næringsliv.

Samtidig ønskjer Forskingsrådet å stimulere til ny forsking i kjølvatnet av krisa. Forslaget er då å gi pengar til forsking på område som epidemien har vist at det er behov for kunnskap om, som helse, samfunnstryggleik og forsyningstryggleik, men også til forsking på det grøne skiftet og digital omstilling.

Den foreslåtte pakken vil gå over fleire år og har ei total ramme på om lag 3 milliardar kroner.

Tida renn ut

Eit anna spørsmål er kva som skal skje med doktorgradsstipendiatar og postdokar.

Dei ser no sanden renne ut av timeglaset for engasjementa sine, samtidig som mange av dei er avskorne frå å gjennomføre planlagd datainnsamling og frå å bruke kontor og laboratorium som dei treng for å kome vidare i arbeidet.

Forskingsrådet har enno ikkje talfesta kor mykje det vil koste å finne løysingar for stipendiatar og postdokar som blir forseinka som følgje av dei drastiske tiltaka for å slå ned spreiinga av koronaviruset. Men konsekvensen kan bli at tidsramma for ein del prosjekt må forlengast.

– Vi er no i dialog med Kunnskapsdepartementet om å få lov til å gi auka tildelingar til prosjekt utan at det må lysast ut, seier Danielsen.

