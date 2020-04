Færre giftar seg – 27 år sidan tala var like låge

innenriks

I fjor vart det inngått 19.855 ekteskap i Noreg. Det er 1.094 færre enn i 2018, viser tal Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte torsdag.

Gjennomsnittsalderen for dei som giftar seg, aukar stadig. I fjor var snittalderen for menn 35,5 år og 33,1 år for kvinner. Dette er rundt ti år meir enn for 40 år sidan, ifølgje SSB.

Talet på borgarlege vigslar var rundt 8.900, noko som er rundt 2.000 fleire enn ekteskapa som vart inngåtte i kyrkja.

Vigslar mellom par av same kjønn har halde seg stabilt, og to av tre likekjønna vigslar er mellom to kvinner, 222 av totalt 331.

I alt 9.609 par skilde seg i fjor, ein auke på 64 frå året før og dermed statistisk innanfor feilmarginen.

(©NPK)