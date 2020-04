innenriks

Også nasjonalt vart det sett ny rekord i talet på doktorgradar i 2019, med 1.583 avlagde gradar, opplyser Universitetet i Tromsø.

– Vi er glade for at vi held nivået på talet på avlagde doktorgradar frå dei siste åra og også set ny rekord. Dette er høgt utdanna personar med kompetanse og kunnskap som landsdelen og landet treng, seier prorektor for forsking og utvikling, Kenneth Ruud.

(©NPK)