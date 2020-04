Aukande optimisme i norsk syn på koronasmitte

innenriks

Etter at Noreg stengde ned 13. mars har Norsk koronamonitor frå Opinion dagleg spurt til saman 11.000 nordmenn om dei trur talet på nye tilfelle av koronasmitta i Noreg vil auke, blir reduserte eller bli verande uendra.

Kort sagt: Har vi nådd toppen?

Ifølgje dei siste tala, eit snitt frå tre dagar, seier 62 prosent av befolkninga at dei trur det blir auka talet på nye koronasmitta i Noreg. 22 prosent trur talet vil bli redusert, medan resten trur at det blir verande uendra.

Samanlikna med perioden før, er det ein kraftig nedgang i dystert syn på utvikling og kraftig oppgang i optimistisk syn på reduksjon: Då venta i snitt 74 prosent ein dagleg smitteauke og 15 prosent trudde på ein reduksjon i talet på tilfelle.

Delen som trur ting vil bli verre minus delen som trur det vil bli betre, kan sjåast på som eit uttrykk for delen frykt i befolkninga. Det talet, venta auke minus reduksjon, var 31. mars på 33 prosentpoeng, medan det 27. mars var på 66 – altså ei halvering.

33 prosentpoeng er elles det lågaste som har vore målt. Det høgaste «frykttalet» som er målt, var 71 prosentpoeng, og det var 14. mars, dagen etter at Noreg stengde, og kanskje eit uttrykk for at alvoret sokk inn hos folk flest.

