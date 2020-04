Astrid Nøklebye Heiberg er død

innenriks

– Etter lengre tid med sjukdom døydde Astrid i natt heime i eiga seng, stille og fint, skriv familien på Facebook.

– Ein av dei som har gått føre, har gått bort, seier statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg.

Ifølgje henne kjempa Heiberg heile livet sitt mot urettferd.

– Som ung psykiater kjempa ho for rettane for homofile og starta arbeidet med å fjerne homofili som diagnose. Som Stortingets eldste representant gjennom tidene kjempa ho for aktive eldre og mot aldersdiskriminering i arbeidslivet, seier Solberg.

– Astrid har hatt mykje å seie for mange, både politisk og personleg, slår ho fast.