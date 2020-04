Abelia vil kutte offentlege anbodsrundar

innenriks

– Det viktige no er at ting skjer raskt, og at styresmaktene bruker innkjøpskrafta si til å få aktivitet i næringslivet, seier Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide til NRK. Abelia er NHOs foreining for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Det offentlege brukar årleg godt over 500 milliardar på innkjøp. Å gå til innkjøp utan lange utlysings- og anbodsrundar kan dermed vere eit godt tiltak, meiner han og påpeikar at det finst rom i innkjøpsregelverket for å setje i verk hasteprosedyrar under visse føresetnader.

– Vi meiner at krisa tilseier at vi må gjere dette no, seier Søreide.

Aps Terje Aasland, som er nestleiar i næringskomiteen på Stortinget, meiner på si side forslaget er krevjande og at ein bør halde seg til gjeldande reglar. Tildeling av oppdrag utan konkurranse kan nemleg fort bli veldig dyrt.

– Det er viktig at vi òg har fokus på kostnadene, seier han.

